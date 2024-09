David Neres foi anunciado como reforço do Napoli há uma semana - Divulgação / Napoli

Publicado 01/09/2024 09:21

Itália - O atacante David Neres passou por momentos aterrorizantes no último sábado (31) após a vitória do Napoli sobre o Parma, por 2 a 1, pelo Campeonato Italiano. Ele teve o vidro do seu carro quebrado e um relógio roubado durante um assalto em que o ladrão apontou a arma para sua cabeça. As informações são do jornal português 'A Bola'.

O relógio levado pelos criminosos é avaliado em aproximadamente 100 mil euros (R$ 620 mil).



Os dois homens fugiram na moto em que estavam e ainda não foram capturados. O brasileiro denunciou o caso à polícia e foi acompanhado até ao hotel.

Por meio das redes sociais, Kira Winona, sua esposa, pediu desculpa aos torcedores do Napoli que esperavam pelo jogador: "O David gostaria de pedir desculpa aos adeptos que estavam à espera dele lá fora, mas quando saímos do estádio depois do jogo, dois homens numa moto partiram as janelas do carro e roubaram-nos, recorrendo a uma arma".



David Neres foi anunciado pelo Napoli na última semana e, diante do Parma, fazia sua segunda partida com a camisa do clube. Saindo do banco de reservas em ambas as oportunidades que recebeu, ele já soma duas assistências no Campeonato Italiano.