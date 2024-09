Ricky Pearsall, jogador da NFL do San Francisco 49ers - Diuvlgação/San Francisco 49ers

Publicado 01/09/2024 17:27

Jogador da franquia San Francisco 49ers, da NFL, dos Estados Unidos, Ricky Pearsall, de 23 anos, foi vítima de um tiro no peito no último sábado (31/8), durante uma tentativa de assalto. A equipe infirmou que o atleta está em "condição séria, mas estável", e a polícia de San Francisco afirmou que prendeu um suspeito, de 17 anos, de Tracy, na Califórnia.

Pearsall participou de uma sessão de autógrafos em um evento no começo da tarde de sábado e, em seguida, foi para a praça Union Square, no centro de San Francisco. O Corpo de Bombeiros confirmou chamado de emergência às 15h38 no horário local, com o caso registrado a cerca de uma quadra.

De acordo com a polícia de San Francisco, Ricky Pearsall teve confronto físico com o suspeito, que tentava assaltá-lo. Ambos se lesionaram e foram encaminhados ao hospital.



Ricky Pearsall foi a 31ª escolha do draft da NFL para a temporada 2024/2025. O novato está lesionado e, por isso, não participou de nenhuma das partidas de pré-temporada dos 49ers.