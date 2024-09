Na reabertura após mais de quatro meses, Arena do Grêmio teve capacidade reduzida - Lucas Uebel/Grêmio

Na reabertura após mais de quatro meses, Arena do Grêmio teve capacidade reduzidaLucas Uebel/Grêmio

Publicado 01/09/2024 13:33

levou a virada do Atlético-MG, que marcou dois gols nos acréscimos, e perdeu por 3 a 2, pela 25ª rodada do

O Grêmio voltou a jogar em seu estádio após mais de quatro meses , mas foi da euforia à decepção em poucos minutos. Após abrir 2 a 0 mesmo com um jogador a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo,, e perdeu por 3 a 2, pela 25ª rodada do Brasileirão

O retorno à Arena do Grêmio era muito aguardado após a devastação causada pela enchente que destruiu as cidades do Rio Grande do Sul, durante as fortes chuvas entre abril e maio. Mesmo após as obras de recuperação do estádio, o público precisou ficar restrito a 12,7 mil.

E quem foi ao duelo às 11h imaginou que seria um dia para coroar o retorno após o time precisar mandar seus jogos vários estádios e em outros estados. Mesmo com a expulsão de Gustavo Martins, aos 19, o Grêmio marcou dois gols no primeiro tempo: Braithwaite e Cristaldo.

Leia mais: David Neres sofre assalto à mão armada na Itália após vitória do Napoli

Mas o peso de ter um jogador a menos fez diferença no segundo tempo. O Atlético-MG pressionou e diminuiu aos 27, com Gustavo Scarpa, de pênalti. Já nos acréscimos, em outra penalidade, Palacios empatou. E na sequência, Vargas virou.