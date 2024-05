Estádios do Internacional e Grêmio sofreram com as enchentes no Rio Grande do Sul - Reprodução / X

Publicado 04/05/2024 15:40 | Atualizado 04/05/2024 15:47

Rio - O Beira-Rio e a Arena do Grêmio foram afetados com as enchentes no Rio Grande do Sul. O estádio do Internacional, que fica ao lado do lago Guaíba, chegou a ser invadido pela água, neste sábado (4), mas não afetou o treinamento. Já o Tricolor, por sua vez, cancelou as atividades no CT Luiz Carvalho, que foi tomado desde sexta-feira (3).

A cheia do Guaíba provocou alagamentos nos centros de treinamento de Grêmio e Internacional. O Colorado chegou a mudar o local das atividades para o Beira-Rio, mas não deve conseguir viajar para disputar a Sul-Americana, já que o Aeroporto Salgado Filho está interditado por tempo indeterminado. A CBF adiou os jogos dos times gaúchos pelo Brasileirão.

administração da Arena do Grêmio disponibilizou o estádio como abrigo para pessoas que ficaram desabrigadas e ainda buscam alojamento. Jogadores como o goleiro Rochet, do Inter, e o centroavante Diego Costa, do Grêmio, estão nas ruas ajudando a população afetada com as enchentes . Apara pessoas que ficaram desabrigadas e ainda buscam alojamento.

O Rio Grande do Sul tem sofrido com um alto volume de chuva desde segunda-feira. Ao todo, são 57 mortes, 67 desaparecidos e 74 pessoas feridas. Além disso, a Defesa Civil informou que mais de 42 mil pessoas ficaram desabrigadas, sendo que 9 mil já conseguiram abrigo e outras 32 mil ainda buscam alojamento.

A Defesa Civil também informou que 300 dos 496 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes. Em Porto Alegre, as águas do lago Guaíba invadiram a região das ilhas, ruas do Centro Histórico e a estação rodoviária. O nível da água superou a cota de inundação, transbordando e avançando sobre ruas e avenidas, atingindo 5 metros e superando a marca da enchente histórica de 1941, quando bateu 4,76 metros.