Vitor Roque é uma das grandes promessas do futebol brasileiroDivulgação / Barcelona

Publicado 04/05/2024 12:27

Espanha - O atacante Vitor Roque continua com o futuro incerto no Barcelona para a próxima temporada. Sem receber grandes oportunidades, o clube catalão deseja emprestar o brasileiro para outro clube para fazê-lo ganhar rodagem. Sabendo disso, seis clubes europeus tem o desejo de contar com o jogador de 19 anos. As informações são do "Mundo Deportivo".

Manchester United, da Inglaterra, Napoli, da Itália, Lyon e Nice, da França, e Bétis e Sevilla, da Espanha, seriam os clubes que têm o interesse de contratar Vitor Roque por empréstimo. As equipes, inclusive, já teriam entrado em contato com o Barcelona para saber a situação do atacante.

O principal obstáculo para uma possível negociação, entretanto, é a vontade de Vitor Roque em permanecer no Barcelona para a próxima temporada. O atacante não tem o desejo de ser emprestado, apesar das poucas oportunidades recebidas em sua primeira temporada.

Comprado pelo Barcelona do Athletico-PR por 74 milhões de euros (R$ 396 milhões na cotação da época), Vitor Roque fez treze jogos nesta temporada, sendo apenas dois como titular. Nessas ocasiões, ele marcou dois gols.