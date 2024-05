O Ipswich Town garantiu sua vaga para a Premier League da próxima temporada - Divulgação / Ipswich Town

Publicado 04/05/2024 13:44 | Atualizado 04/05/2024 13:46

Inglaterra - O tradicional Ipswich Town garantiu neste sábado (4) seu retorno à Premier League após 22 anos ao vencer o Huddersfield por 2 a 0, em partida válida pela última rodada da segunda divisão inglesa. Com o resultado, a clube encerra a competição na vice-liderança e conquista uma vaga para o primeiro patamar do futebol inglês.



We are @premierleague. pic.twitter.com/bHbComlHh2 — I(P)SWICH TOWN (@IpswichTown) May 4, 2024 O clube conquista a vaga para a Premier League um ano após ser promovido para a segunda divisão nacional. Em 2022-23, o Ipswich Town disputava a terceira divisão, e subiu para o segundo patamar do futebol inglês após terminar na vice-liderança da competição. O clube conquista a vaga para a Premier League um ano após ser promovido para a segunda divisão nacional. Em 2022-23, o Ipswich Town disputava a terceira divisão, e subiu para o segundo patamar do futebol inglês após terminar na vice-liderança da competição.

A equipe se junta ao campeão Leicester City como clubes já garantidos na Premier League 2024-25. Uma vaga ainda está aberta, e será disputada entre Leeds United, Southampton, West Bromwich e Norwich City nos Play-Offs da segunda divisão inglesa.

O Ipswich Town é um clube com uma bela história no futebol inglês, sendo campeão nacional uma vez (1961-62)e uma vez vencedor da Copa da Inglaterra (1977-78). A equipe também conta com um título continental no currículo: em 1980-81, os "Tractor Boys", como são chamados no país, conquistaram a Liga Europa ao vencer o AZ, da Holanda, por 5 a 4, no placar agregado das duas partidas.