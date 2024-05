Bukayo Saka foi autor de um dos gols do Arsenal na partida - Justin Tallis / AFP

Publicado 04/05/2024

Inglaterra - O Arsenal garantiu a liderança da Premier League por mais uma rodada ao vencer o Bournemouth neste sábado (4) por 3 a 0, no Estádio Emirates, em partida válida pela 36ª rodada da competição. Saka, Trossard e Rice fizeram os gols que garantiram a vitória dos Gunners

O primeiro gol da partida foi marcado aos 45 minutos. Saka, artilheiro do Arsenal na temporada com 20 tentos, marcou em cobrança de pênalti. Já, aos 70 minutos, foi a vez de Trossard balançar as redes para os Gunners, após passe de Declan Rice. Por fim, aos 97, foi a vez do volante marcar com assistência do brasileiro Gabriel Jesus.

Com o resultado, o Arsenal chegou a 83 pontos, quatro a frente do vice-líder, Manchester City. Entretanto, essa diferença pode voltar a ser de apenas um ponto caso os Citizens vençam o Wolverhampton neste sábado (4), em jogo que começa a partir das 13h30 (horário de Brasília).

O próximo compromisso do Arsenal acontecerá no domingo da próxima semana (12), quando irá até o Old Trafford, às 12h30 (horário de Brasília), enfrentar o Manchester United, em jogo válido pela penúltima rodada da Premier League.