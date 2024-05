Vasco venceu apenas um dos últimos 10 jogos contra o Athletico-PR - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 04/05/2024 10:58

Rio - O Vasco volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (5), às 16h, contra o Athletico-PR, em São Januário. Além de afastar o momento conturbado após a goleada sofrida no jogo conttra o Criciúma na última rodada , o Cruz-Maltino entra em campo com outro objetivo: melhorar seu retrospecto recente contra o Furacão.

O Vasco não vem demonstrando um bom desempenho contra o Athletico-PR. Dos últimos 10 jogos disputados entre as duas equipes, o Cruz-Maltino se sagrou vencedor em apenas um. Tal duelo foi no Brasileirão de 2019, quando o clube carioca triunfou sobre o Furacão por 1 a 0, com gol marcado por Germán Cano.

Os outros nove duelos, entretanto, mostra a grande força do Athletico-PR no confronto: seis vitórias para o Furacão e três empates. A última partida disputada entre as duas equipes foi em novembro do ano passado, e terminou com um empate por 0 a 0, pela 35ª rodada daquela edição do Brasileirão.