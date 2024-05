Maicon - Divulgação / Vasco

Publicado 02/05/2024 22:20

Rio - O empate contra o Fortaleza, no Castelão, foi considerado um resultado positivo pelo Vasco na luta por uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil. O placar zerado também encerrou uma sequência negativa da defesa do Cruz-Maltino na temporada. Foram sete jogos seguidos sofrendo gols.

A última vez que o clube carioca havia terminado uma partida sem ter sido vazado foi há quase dois meses. No dia 3 de março, o Vasco goleou a Portuguesa por 4 a 0 no Campeonato Carioca. Depois disso, o Cruz-Maltino sofreu gols do Nova Iguaçu, em dois jogos na semifinal do Carioca, do Água Branca, na Copa do Brasil, e nos quatro primeiros jogos do Brasileiro contra Grêmio, Bragantino, Fluminense e Criciúma.

Na partida contra o Fortaleza, o treinador interino Rafael Paiva escalou o Vasco com três zagueiros, mudando a maneira de jogar dos últimos jogos. Léo, Maicon e Robert Rojas formaram o sistema defensivo do clube carioca que trouxe um resultado interessante para o Rio.



O desempenho defensivo ruim em 2024 contribuiu para o fim da passagem de Ramón Díaz pelo clube carioca. No ano passado, o treinador conseguiu salvar o Cruz-Maltino do rebaixamento e um dos seus méritos foi a melhora da defesa da equipe no Brasileiro.