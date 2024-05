Hugo Moura em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 02/05/2024 14:25

O DIA. Rio - O volante Hugo Moura, do Vasco, sofreu uma entorse no tornozelo no empate em 0 a 0 com o Fortaleza na última quarta-feira (1) e iniciou tratamento no clube. Ele será reavaliado pelo departamento médico do Cruz-Maltino nesta sexta (2) e, com isso, se torna dúvida para a partida contra o Athletico-PR, no próximo domingo (5), às 16h, na Ligga Arena, pelo Brasileirão. As informações foram inicialmente publicadas pelo "ge" e confirmadas pela reportagem do

A situação do volante de 26 anos, entretanto, não preocupa o departamento médico do Vasco para a continuidade da temporada. A possibilidade dele não atuar contra o Athletico-PR seria apenas para não agravar o problema, mas a tendência é que ele continue disponível para os jogos seguintes.

Hugo Moura foi substituído no intervalo do jogo contra o Fortaleza, após sentir dores no local no primeiro tempo. Ele deu lugar a Pablo Galdames, que atuou até o final da partida.

O volante está no Vasco por empréstimo junto ao próprio Athletico-PR. Entretanto, já que a negociação prevê uma obrigação de compra por parte do Cruz-Maltino, não há nenhum impeditivo contratual para que ele possa atuar contra o Furacão. Em três jogos, ele tem uma assistência, na partida contra o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão.