No total, Gabriel Pec tem dois gols e três assistências em nove jogos pelo LA Galaxy - Divulgação / LA Galaxy

Publicado 02/05/2024 15:00

Estados Unidos - Cria do Vasco , o atacante Gabriel Pec foi eleito o jogador do mês de abril do LA Galaxy. No período, ele fez um gol e deu uma assistência em quatro partidas. Ambas as participações aconteceram no duelo com o San Jose, quando o clube de Los Angeles venceu por 4 a 3.