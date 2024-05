João Victor, do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 03/05/2024 15:50

Rio - O zagueiro João Victor está liberado para voltar a atuar pelo Vasco na Copa do Brasil. Ele foi julgado pelo STJD nesta sexta-feira (3) e recebeu dois jogos de punição pela expulsão no jogo contra o Água Santa , pela segunda fase da competição. No entanto, um deles foi convertido em advertência e o outro já foi cumprido automaticamente, contra o Fortaleza , na última quarta.

A última partida do camisa 38 do Cruz-Maltino foi na derrota para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 , pela segunda rodada do Brasileirão. Nos jogos seguintes, contra Fluminense e Criciúma, João Victor não saiu do banco de reservas.

Outras punições

Além da suspensão de João Victor, o Vasco foi multado em R$ 30 mil por objetos lançados ao gramado no jogo contra o Água Santa. O funcionário Ricardo Benarroz Rosemberg, conhecido como Biro, responsável pelos gandulas em São Januário, recebeu suspensão de 135 dias por ter se envolvido na confusão no fim do jogo.

O Vasco volta a atuar pelo Brasileirão no próximo domingo (5), às 16h, contra o Athletico, na Ligga Arena. Pela Copa do Brasil, encara o Fortaleza no dia 22, em São Januário.