Max Verstappen recebeu o prêmio das mãos do ex-jogador Zinedine ZidaneMark Thompson / AFP

Publicado 04/05/2024 14:40 | Atualizado 04/05/2024 14:43

Rio - Max Verstappen venceu mais uma vez na temporada de 2024 da Fórmula 1. O tricampeão mundial da categoria liderou a corrida sprint do GP de Miami, neste sábado (4), de ponta a ponta, e aumentou a sua vantagem na liderança do campeonato de pilotos. Charles Leclerc, da Ferrari, e Sergio Perez, da Red Bull, completaram o pódio.

Foi a nona vitória de Verstappen em 14 corridas sprints, que foi adotada no calendário da Fórmula 1 em 2021. A Red Bull, inclusive, foi a grande destaque da prova. Além de colocar dois pilotos com a RBR no pódio, a segunda equipe da marca de energéticos, a Racing Bulls, conseguiu um quarto lugar com Daniel Ricciardo e um oitavo com Yuki Tsunoda.

A corrida ficou marcada por um incidente na primeira curva na larga. Lewis Hamilton e Fernando Alonso se chocaram, e sobrou para Lance Stroll e Lando Norris, que abandonaram a prova. Hamilton foi penalizado com 30 segundos após a prova e terminou em 16º lugar, na frente de Alonso e Magnussen. O piloto da Haas, inclusive, colecionou 35 segundos em punições por erros na disputa com Hamilton.

A classificação do GP de Miami será realizada neste sábado (4), às 17h (de Brasília), e definirá as posições dos pilotos no grid. A corrida principal acontece neste domingo (5), no mesmo horário, no Circuito de Miami.