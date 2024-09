Sob o comando de Dorival Júnior, Brasil enfrenta o Paraguai nesta terça-feira (10) - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/09/2024 14:41

Rio - A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (10) pelas Eliminatórias da Copa de 2026 e busca manter longo período de invencibilidade sobre o Paraguai. A última derrota do Brasil para a Albirroja foi há mais de 15 anos.



Na ocasião, em junho de 2008, a Seleção foi superada por 2 a 0 no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, com gols de Roque Santa Cruz e Salvador Cabañas, carrasco do Flamengo na Libertadores daquele ano. O confronto era válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa de 2010, que ainda aconteceria na África do Sul.Desde então, as seleções se enfrentaram dez vezes, com cinco vitórias do Brasil e cinco empates.