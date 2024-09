Mbappé aquece antes de jogo da França - Franck Fife / AFP

Publicado 09/09/2024 15:50 | Atualizado 09/09/2024 15:52

França - Campeão da Copa do Mundo de 1998, Bixente Lizarazu criticou as declarações de Mbappé na entrevista coletiva de sexta-feira, 6, após a derrota da seleção francesa para a Itália por 3 a 1 . Em coluna publicada no jornal L'Équipe, o ex-jogador afirmou que ficou envergonhado e destacou que as falas do atacante não são de um líder. Ele ainda lembrou da importância da relação com os torcedores.

"A conferência de imprensa de Kylian Mbappé me surpreendeu e me envergonhou. As palavras utilizadas foram inadequadas, não as de um líder e muito menos as de um capitão. Não se pode ser insensível aos sentimentos dos torcedores da seleção francesa, às frustrações que possam alimentar, às dúvidas que possam ter. Você tem que tentar respondê-los, dar-lhes esperança, isso faz parte do trabalho e do vínculo emocional que você deve ter com o seu público", escreveu Bixente Lizarazu.

A derrota da França por 3 a 1 para a Itália, na última sexta, marcou o retorno de Mbappé a Paris. Ele até foi aplaudido antes do início da partida, mas recebeu críticas da imprensa e dos torcedores pela atuação. Após o jogo, o atacante minimizou a situação.

"Estou numa fase da minha vida e da minha carreira em que já não percebo (as críticas). Venho, jogo e tento dar o meu melhor para ajudar a equipe. O que as pessoas pensam é a menor das minhas preocupações", disse Mbappé, na ocasião.