Jhon Arias em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - Na luta contra o rebaixamento no Brasileiro, o Fluminense encara cada partida como uma "final". Após a atual Data Fifa, o Tricolor voltará aos gramados contra o Flamengo, no Maracanã, no próximo dia 17. Com dois jogadores convocados para defenderem suas seleções nas Eliminatórias, o clube carioca está planejando uma operação para tê-los no clássico. As informações são do jornalista Victor Lessa.

A situação mais complicada envolve Jhon Arias. Principal jogador do Fluminense, o colombiano deverá ser titular da sua seleção em partida no dia 15, dois dias antes contra o Chile, em Barranquilla. Apesar disso, o Tricolor fará o possível para colocá-lo em campo contra o Flamengo.



O volante Facundo Bernal, de 21 anos, recebeu sua primeira chance na seleção do Uruguai. Reforço do Fluminense para o segundo semestre, ele dificilmente será titular na partida contra o Equador, em Montevidéu. Sua participação no clássico é mais simples.



Ainda que consiga escalá-los na partida contra o Flamengo, os dois devem ficar de fora da última atividade do Fluminense antes do clássico, que ocorrerá no próximo dia 16, véspera do jogo, e um dia depois do compromisso das seleções pelas Eliminatórias.