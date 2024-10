Comemoração dos jogadores do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Comemoração dos jogadores do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/10/2024 11:20

Rio - O Fluminense fez o dever de casa e viu seus adversários diretos na briga contra o rebaixamento tropeçarem na rodada. Dessa forma, o Tricolor deixou o Z-4 e respirou na luta contra a queda para a segunda divisão.

A posição naquele momento era provisória, já que Corinthians e Vitória ainda jogariam na rodada e poderiam ultrapassar o time carioca na tabela. No entanto, eles empataram seus respectivos jogos, com Internacional e Atlético-MG, e deixaram o Tricolor fora da zona.

"Já viu que quando uma equipe está muito mal colocada como estávamos quando chegamos aqui, você faz uma série de resultados positivos, constrói umas vitórias, depois vem um 'jejumzinho' de duas ou três rodadas. Acontece com todo mundo, ninguém gosta", pontuou Mano Menezes, após a vitória sobre o Cruzeiro.

"Aumenta a pressão, traz a gente de volta para o lugar onde tínhamos saído, não tão fundo, mas tínhamos saído. Era importante dar uma resposta em termos de resultado porque, diria, é a reta final do que temos que fazer para nos colocar melhor no campeonato e sairmos dos últimos quatro definitivamente", completou.

Ao fim da 29ª rodada, o Fluminense tem 35.8% de chance de ser rebaixado, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Só com a vitória sobre o Cruzeiro, ainda sem os jogos de Corinthians e Vitória, o risco era de 36.4%

Em busca da segunda vitória seguida para se distanciar do Z-4, o Fluminense volta a campo no dia 17 (quinta-feira), às 20h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. O clássico Fla-Flu é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.