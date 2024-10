Jhon Arias abraça Paulo Henrique Ganso. Colombiano marcou após receber passe do camisa 10 - Lucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Com o sonho de jogar na Europa, Jhon Arias tem o futuro incerto e parece escrever as últimas páginas da sua história no Fluminense. Herói do título da Recopa e destaque no Brasileirão, o colombiano tem sido o protagonista tricolor na temporada. Apesar do desejo de atuar fora, o camisa 21 não tem permitido que isso interfira dentro de campo e segue sendo decisivo.

Arias marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro por 1 a 0 , nesta quinta-feira (3), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. O resultado tirou o time da zona de rebaixamento e trouxe alívio após uma série de resultados negativos, incluindo a eliminação nas quartas de final da Libertadores. Ao todo, soma 11 gols e sete assistências na temporada.

"Não era para estarmos aqui, mas agora que estamos, temos que brigar para o Fluminense permanecer na primeira divisão. Vivo o dia de hoje e estou 100% focado. Além da minha filha, não tem outra coisa que passe pela minha cabeça do que a permanência do Fluminense (na Série A). Toda minha força está focada em criar bem minha filha e manter o Fluminense na primeira divisão", disse.

Se nas últimas temporadas Arias se destacou com as assistências e foi o garçom tricolor, neste ano ele tem se destacado com os gols. O camisa 21 é o artilheiro do Fluminense com 11 gols, além de liderar a equipe em participações em gols (18), passes decisivos (78) e dribles certos (105). Na vitória sobre o Cruzeiro, foram quatro finalizações (uma na trave) e criou duas chances, além do gol marcado.

Com a vitória no reencontro com o técnico Fernando Diniz, o Fluminense subiu para o 16º lugar, com 30 pontos. O resultado reduziu o risco de rebaixamento para 36.4%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. O Tricolor volta a campo no próximo dia 17, às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.