Paulo Henrique Ganso em treino no Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/10/2024 07:00 | Atualizado 04/10/2024 08:40

Rio - Autor de um passe magistral para o gol de Jhon Arias que deu a vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro por 1 a 0, no Maracanã, Paulo Henrique Ganso ultrapassou o colombiano e se tornou o maior "garçom" do Fluminense na temporada de 2024.

O camisa 10 chegou a sua oitava assistência, tendo uma a mais que Arias. Os números são bem semelhantes às últimas duas temporadas, quando Ganso retomou o bom futebol pelo Fluminense. Em 2022, ele deu dez passes para gols e no ano passado deu nove.



Apesar do ano irregular do Fluminense, Ganso tem sido um dos destaques da equipe na temporada, tendo boas atuações e sendo importante, mesmo nos piores momentos do clube carioca em 2024. O meia tem sido bastante elogiado pelos torcedores.



O camisa 10 é o jogador mais antigo do atual elenco do Fluminense. No clube carioca desde 2019, Ganso superou o ínício ruim e conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas, se tornando um grande ídolo da história recente do Tricolor.