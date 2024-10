Arias, do Fluminense, em ação no jogo diante do Cruzeiro - Lucas Mercon/Fluminense

Arias, do Fluminense, em ação no jogo diante do CruzeiroLucas Mercon/Fluminense

Publicado 04/10/2024 00:04 | Atualizado 04/10/2024 00:05

Rio - Jhon Arias destacou a importância da vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro por 1 a 0 no Maracanã , na noite desta quinta-feira (3), pela 29ª rodada do Brasileirão. Autor do único gol do jogo, ele lamentou a situação do Tricolor no campeonato, mas reforçou que todo o grupo acredita na recuperação. Além disso, lembrou que o Flu é conhecido como "time de guerreiros".

"Hoje foi uma vitória extremamente importante para nós, porque estão sendo dias difíceis por causa da situação que estamos, mas a gente está focado, está acreditando. Como a torcida e todo mundo fala, este é um time de guerreiros, e um guerreiro luta até o fim. Não era para estarmos aqui, mas agora que estamos, temos que brigar pelo que o Fluminense merece, que é ficar aqui nessa divisão. Acho que temos um trabalho grande pela frente", afirmou Arias, ao SporTV.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 30 pontos e aparece na 16ª colocação. No entanto, como Corinthians e Vitória ainda jogam na rodada, ainda é possível retornar à zona de rebaixamento.

Futuro

Na última terça-feira (1º), o presidente do clube, Mário Bittencourt, abriu o jogo sobre o futuro de Arias. Ele revelou que as partes combinaram de negociá-lo com o futebol europeu em caso de proposta que atenda as condições do Flu. O colombiano, porém, não se aprofundou no assunto e ressaltou que o foco está em sua filha e no Tricolor.

"Vivo o dia de hoje. Como falei, estou 100% focado no Fluminense. Hoje, além da minha filha, não tem outra coisa que passe pela minha cabeça do que manter o Fluminense na primeira divisão. Não sei do que você está falando porque, em casa, é difícil assistir televisão ou qualquer coisa com um filho pequeno (risos). Está sendo uma experiência agradável para minha esposa e para mim. Toda minha força está focada em criar bem minha filha e manter o Fluminense na primeira divisão", destacou Arias.

Reencontro



A partida desta noite também foi especial por outro motivo. Isso porque marcou o reencontro do técnico Fernando Diniz, hoje no Cruzeiro, com o Fluminense.

"O Fernando é um cara muito querido por nós, que fez muito pela gente. Mas hoje era um adversário. Independentemente do adversário que tivermos pela frente, temos que ganhar. Precisamos sair dessa situação, que é muito ruim para todo mundo", disse Arias.