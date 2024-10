Kauã Elias comemora seu gol na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, ontem, no Maracanã, pelo Brasileiro - MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC

Publicado 03/10/2024 18:41 | Atualizado 03/10/2024 18:42

Rio - Uma das gratas surpresas do Fluminense nesta temporada, Kauã Elias voltou a ser destaque no jornal espanhol 'AS'. O atacante, que já havia sido comparado com Endrick e tratado como a "nova estrela brasileira", em agosto , teve suas características destacadas pelo periódico.

"Aos 18 anos, Kauã Elias despontou como a grande figura de um Flu em tempos de baixa. A 'revolução Kauã Elias' foi meteórica no Rio de Janeiro", escreveu o jornal, que completou:



"Enquanto em outros times, como o Palmeiras com Endrick (2006, mesmo ano) ou o Estevão (2007), suas Academias enchiam as manchetes, no Flu uma nova esperança era aguardada com ansiedade. Porque mesmo sem o Fluminense ser o time dominador do ano passado, Kauã segue a mesma trilha de evolução de seus companheiros revelados no Verdão".

O jornal ainda ressaltou que não havia um início tão brilhante de um atacante formado pelo clube desde Pedro, que hoje está no Flamengo e defendeu o Tricolor entre 2016 e 2019 no profissional.

Kauã Elias tem 33 jogos, seis gols e uma assistência em 2024. Apesar de estar há um mês sem marcar, ele é o segundo jogador do Fluminense com mais bolas na rede na temporada, ao lado de Lelê. A dupla fica atrás somente de Jhon Arias, com dez.