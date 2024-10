Jhon Arias é ídolo do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 01/10/2024 22:05

Rio - O Fluminense não deve contar com Jhon Arias na temporada 2025. Na entrevista coletiva desta terça-feira (1º), o presidente do clube, Mário Bittencourt, abordou a situação e explicou que as partes combinaram de negociar o meia-atacante ao fim da temporada para o futebol europeu.

"Todo mundo sabe que ele tinha o desejo de sair na janela e todo mundo sabe que eu impus uma condição do Fluminense para ele sair. Não chegou aquilo que o Fluminense desejava, e a gente se acertou de que ele fica com a gente até o fim do ano. E que na janela de dezembro, atendendo às condições que o Fluminense tem combinadas com ele, a gente realiza o desejo dele de jogar na Europa", contou Mário Bittencourt.

"Não tem nada a ver com Cruzeiro. Essas condições, por exemplo, passam para que (a transferência) não seja para nenhum clube do Brasil. As pessoas têm que compreender que ele é um profissional, tem esse desejo. Ele tem que compreender e compreendeu que o clube precisava se proteger nesse momento e tê-lo aqui para nos ajudar até a reta final", completou.

Mário Bittencourt é o presidente do Fluminense Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Na última janela de transferências, o Fluminense recusou propostas do futebol europeu por Arias. O Galatasaray, da Turquia, por exemplo, ofereceu 12 milhões de euros, mas o Tricolor recusou

O colombiano ficou frustrado pelo fato de não ter sido negociado . Posteriormente, o Flu fez uma proposta para renovar o contrato de Arias, que recusou . Apesar da situação, tanto o clube quanto o staff do atleta estão na mesma página.

"Para deixar muito claro: sou presidente da instituição, o que interessa para mim é o Fluminense. O Fluminense está acima de qualquer coisa. Foi assim que a gente conversou, já se ajustou, está tudo ótimo. Ele tem todo o direito de realizar o sonho dele, tem todo o direito de ter ficado chateado. E eu também tenho todo o direito de fazer o que fiz", explicou o presidente.

Dessa forma, Jhon Arias permanecerá no Fluminense até o fim do ano para ajudar o time na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Tricolor soma 27 pontos e está dentro do Z4, na 17ª colocação.

"É uma conversa de adultos, do mundo profissional do futebol. O torcedor precisa entender isso, que ele já nos ajudou e vai nos ajudar até o fim do ano. Depois, certamente vai seguir o caminho dele, e vamos continuar torcendo para ele deixar as portas abertas para voltar, assim como o André e todo mundo", ressaltou Mário Bittencourt.

"Os profissionais que aqui estão honram a camisa do clube, se apaixonam pelo clube e levam o clube no coração, mas têm suas famílias, seus desejos de melhorar de vida, de morar em outro país. Isso faz parte. O Arias é uma grande pessoa, um grande caráter. Que a torcida continue o abraçando, incentivando, amando", concluiu.