Publicado 01/10/2024 10:38 | Atualizado 01/10/2024 10:40

Fluminense lançou na manhã desta terça-feira (1), a sua nova camisa rosa para. A peça confeccionada pelo Umbro é uma parceria com a Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama).

O objetivo é reforçar a importância da realização de exames periódicos para que se possa identificar o câncer de mama na fase inicial, o que é importante para tratar a doença



Com tons de rosa clara, a nova camisa do Fluminense conta com leves grafismos na estampa. O escudo, o símbolo da Umbro e a listra na gola em V são todos em grená.



Assim como nas últimas quatro temporadas, os goleiros devem utilizar o uniforme nas partidas.



"Queremos ampliar cada vez mais o diálogo sobre o câncer de mama, levando informação para diferentes segmentos da sociedade. A Umbro tem sido uma grande parceira neste trabalho, promovendo a conscientização através das camisetas alusivas ao Outubro Rosa e dos conteúdos compartilhados sobre o tema", afirma a mastologista e presidente fundadora da Femama, Dra. Maira Caleffi.