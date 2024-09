Marquinhos atuou por 19 minutos contra o Atlético-GO - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/09/2024 15:36

Rio - Um dos reforços do Fluminense para esta temporada, Marquinhos voltou a entrar em campo após dois meses, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no último domingo (29). A última vez que atuou pelo Tricolor foi no dia 28 de julho, na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, pelo Brasileirão.

Na ocasião, sofreu um edema na coxa direita, precisando desfalcar a equipe por quase 30 dias, retornando somente no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Grêmio, no Maracanã, mas ficou no banco de reservas durante todos os 90 minutos. A situação continuou nos cinco jogos seguintes do Fluminense, até que foi acionado por Mano Menezes para dar mais ofensividade ao time e tentar abrir o placar em Goiânia.



O camisa 77 permaneceu por 19 minutos em campo, porém teve participação no polêmico gol que deu a vitória ao clube goianiense na reta final da partida. Ele não conseguiu proteger bem a bola na linha de fundo no lance, Jean Carlos ganhou do atacante, cruzou rasteiro para área e Janderson concluiu para o fundo das redes.

Chances com Fernando Diniz

No primeiro semestre, ainda com Fernando Diniz, Marquinhos era utilizado com frequência. Dos 19 jogos em que esteve em campo, foi titular em 16, sendo peça importante da equipe, além de ter tido o melhor desempenho entre os oito reforços que chegaram no início da temporada

O atacante foi um dos principais nomes do Tricolor na fase de grupos da Libertadores. Foi dele o gol que empatou o suado jogo contra o Alianza Lima, no Peru, em 1 a 1, e de seus pés saíram o tento e a assistência para Germán Cano garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo, no Maracanã.

Com o antigo treinador, Marquinhos se destacava pela polivalência, onde alternava entre atuar pelos lados do campo e na lateral-direita, fato que o fez ganhar a confiança de Diniz. Entretanto, as oportunidades não voltaram a se repetir com Mano Menezes. Foram apenas seis jogos feitos com o novo comandante tricolor, sendo titular em metade.

Empréstimo perto do fim

Marquinhos ainda tem mais dois meses de contrato com o Fluminense. Emprestado pelo Arsenal, o atacante tem uma opção de compra estipulada no vínculo, que não teve o valor revelado, porém, terá que provar ao clube que merece o investimento.

O Tricolor, que briga para não ser rebaixado, ainda tem mais 11 jogos pela frente para tentar continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, na quinta (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.