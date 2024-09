Fluminense enfrentou o Atlético-GO em Goiânia, pela 28ª rodada do Brasileirão - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 29/09/2024 20:13

Goiânia - O Fluminense sofreu a terceira derrota seguida e se complicou no Brasileirão. O Tricolor perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0 , neste domingo (29), fora de casa, pela 28ª rodada, e deixou escapar outra chance de sair da zona de rebaixamento. O técnico Mano Menezes lamentou o baixo rendimento do time e vê um regresso coletivo nos últimos jogos.

"O futebol é baseado em produção. Se a gente jogar nos próximos jogos como fizemos nos 15 primeiros minutos (do segundo tempo), a gente volta a fazer jogos parelhos e a pontuar. Mas se jogar como nos últimos 30 minutos, a gente não vai a lugar nenhum. Nos distanciamos como equipe. Ficou um grupo lá atrás e um na frente, perdemos o meio. A questão é clara: tem que produzir para merecer", disse.

Pelo terceiro jogo consecutivo no Brasileirão, o Fluminense sofreu gol nos últimos dez minutos — o cenário também se repetiu na eliminação diante do Atlético-MG na Libertadores. Mano Menezes criticou a falta de maturidade do time nos momentos decisivos das partidas e alertou para a sequência de "erros graves" que custaram pontos importantes na disputa contra o rebaixamento.

"Por isso o Fluminense está nessa situação. Se não tivesse perdido o jogo em casa, já estaria (fora da zona de rebaixamento). Não adianta falar sobre outros jogos, nem acho correto. Não foi um jogo para perder também. Tivemos oportunidades. Tem que ser maduro nessas horas. Trabalhamos para ganhar, mas tem momento que a maturidade exige que não cometa erros graves para não tomar gol no final", afirmou.

"Precisamos voltar a fazer bem o nosso jogo. Estamos cometendo erros que não podemos cometer. Isso que precisamos resolver. O final do primeiro tempo foi vergonhoso para uma equipe da nossa qualidade. Não podemos apresentar isso para o nosso torcedor. Temos que ser uma equipe mais próxima do que foi no segundo tempo, mais organizada e que procurou com mais lucidez encontrar as chances", finalizou.

Gol polêmico do Atlético-GO

O técnico Mano Menezes também ficou na bronca com a arbitragem. Apesar de reconhecer a atuação ruim do Fluminense, o treinador ressaltou que o gol do Atlético-GO foi irregular. No lance do tento anotado por Janderson, aos 42 minutos do segundo tempo, os tricolores reclamaram de uma possível saída da bola pela linha de fundo. O centroavante Cano chegou a mostrar a imagem no celular e foi expulso.

"Nós temos uma imagem clara que a bola saiu (pela linha de fundo). Nós fomos mostrar (para o árbitro). Por isso o Cano foi expulso, porque levou o aparelho mostrando a imagem e o quarto árbitro disse que isso é contra o regulamento. Mas validar um gol com bola fora (do campo) também é contra o regulamento", criticou o treinador tricolor.

Com a derrota, o Fluminense se manteve em 18º lugar com 27 pontos e em situação cada vez mais delicada no Brasileirão. Já o Atlético-GO, por sua vez, segue na lanterna, mas agora com 21. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 29ª rodada, em partida que marca o reencontro com o técnico Fernando Diniz.