Mano Menezes ainda não conseguiu afastar o Fluminense da zona do rebaixamentoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 29/09/2024 10:41

Rio - O Fluminense enfrenta o Atlético-GO neste domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro, e busca a vitória para ter a chance de respirar fora da zona de rebaixamento e virar a chave após ser eliminado da Libertadores da América. O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly.

Leia mais: Fluminense almeja melhorar retrospecto diante do Atlético-GO no Brasileirão



Em Goiânia, o Dragão tem apenas dois triunfos nesta edição da competição, sobre o Juventude (2-1) e o Internacional (1-0). De resto, foram três empates e oito derrotas. Em Goiânia, o Dragão tem apenas dois triunfos nesta edição da competição, sobre o Juventude (2-1) e o Internacional (1-0). De resto, foram três empates e oito derrotas.

Além disso, fora de casa, o time goiano soma também duas vitórias, sendo uma delas contra o próprio clube carioca, no Maracanã, por 2 a 1, em junho.



Sob o comando de Mano Menezes, o Flu terá um desafio pela frente. Isso porque o Atlético-GO é o lanterna do Brasileirão, com 18 pontos, e precisa vencer para alimentar a esperança de permanecer na Série A na próxima temporada.