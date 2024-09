Paulo Henrique Ganso sentiu dores em Belo Horizonte - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 27/09/2024 08:30

Rio - Passada a ressaca pela eliminação da Libertadores, o Fluminense tem o Atlético-GO como adversário, neste domingo, fora de casa pelo Brasileiro. Com alguns problemas físicos na bagagem, o Tricolor tenta recuperar fisicamente algumas peças importantes para a partida decisiva.

O zagueiro Thiago Silva, de 40 anos, entrou em campo contra o Galo no sacrifício. Apesar de ter feito um primeiro tempo muito bom, o capitão caiu de rendimento no segundo tempo. Ao deixar o gramado da MRV Arena, em Belo Horizonte, o craque mancou bastante, sentindo dores no tornozelo esquerdo.



O camisa 10, Paulo Henrique Ganso, não conseguiu completar a partida, sendo substituído por Lima, depois de sentir dores nas costas. Além dos dois jogadores, o elenco do Fluminense, que não conseguiu ter uma boa atuação, sentiu bastante a parte física após a eliminação em Belo Horizonte.



A partida de domingo é vista como fundamental para o Fluminense na luta contra a queda para a Série B. O Atlético-GO, está na última colocação, virtualmente rebaixado. Perder pontos neste jogo seria de um grande prejuízo para os cariocas, que estão atualmente no Z-4.