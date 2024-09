Mano Menezes em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Mano Menezes em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/09/2024 08:00 | Atualizado 26/09/2024 08:14

Rio - Com o fim do sonho do bicampeonato da Libertadores, o Fluminense voltará a ter a luta contra o rebaixamento para a Série A como a prioridade na temporada. O Tricolor também teve uma notícia ruim, na última quarta, com a vitória do Criciúma sobre o Grêmio por 2 a 1, e aumentou o risco de queda.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola", o Fluminense agora tem 43% de risco de rebaixamento para a Série B. Porém, o clube das Laranjeiras tem um jogo a menos que o Corinthians e que o Vitória.



Atualmente, o Atlético-GO é a equipe com maior risco de rebaixamento. O Dragão tem 99% de possibilidades de queda. Depois, o Cuiabá aparece com 86%. Fora da zona de rebaixamento, Vitória, com 49%, e o Corinthians, com 46%, tem mais risco de jogar a Série B no ano que vem que o Fluminense.



Neste domingo, o Tricolor tem duelo importante na luta contra o rebaixamento. A equipe de Mano Menezes enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, e precisa de uma vitória para tentar deixar a zona da degola ainda neste fim de semana.