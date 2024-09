Gérson ’Canhotinha de Ouro’ é torcedor do Fluminense - Reprodução / Instagram

Gérson ’Canhotinha de Ouro’ é torcedor do FluminenseReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 08:35

Rio - A eliminação do Fluminense na Libertadores pelo Atlético-MG nesta quarta-feira (25), nas quartas de final da competição, foi duramente criticada nas redes sociais por torcedores e comentaristas de futebol. Integrantes do time da rádio Tupi, os veteranos Gérson "Canhotinha de Ouro" e o locutor José Carlos Araújo, o "Garotinho", questionaram as escolhas do técnico Mano Menezes e as atuações dos jogadores na derrota por 2 a 0 em Belo Horizonte

fotogaleria

Gérson, campeão do mundo pela Seleção em 1970 e ídolo tricolor, disse que o time não teve capacidade para segurar o resultado conquistado na ida. "Não soube sustentar o jogo. Não soube até levar para os pênaltis, embora o goleiro do Fluminense, o Fábio, tenha feito grandes defesas. Perdeu a classificação merecidamente, porque não jogou absolutamente nada", afirmou.

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã, na última quarta-feira (18), pelo primeiro jogo do duelo. Bastava um empate na Arena MRV para avançar de fase, mas a equipe não conseguiu manter a vantagem e sofreu dois gols que decretaram o fim do sonho pelo bicampeonato.

"O que o Fluminense queria em Belo Horizonte? Ganhar a classificação. Mas jogando desse jeito? Ia jogar 50 anos e não conseguiria, porque não jogou. Só um time jogou. A verdade foi essa. O Fluminense foi a Belo Horizonte para se defender, segurando aquele 1 a 0, e correr atrás do time do Atlético-MG", disparou o "Canhota", como é carinhosamente chamado pelos fãs.

Garotinho também não poupou as críticas. "O Galo foi superior do primeiro ao último minuto. Eu me surpreendi quando o Mano Menezes colocou um monte de zagueiro. Antônio Carlos, Thiago Santos, Thiago Silva, todo mundo para se defender. Para segurar o quê? 1 a 0 e levar aos pênaltis? Acabou tomando de 2 a 0", lamentou.

O locutor criticou, ainda, as atuações individuais dos atletas. "O Arias não está jogando, o Cano entrou no lugar do Kauã Elias e não disse ao que veio, não participou do jogo. O Ganso não jogou na partida de hoje. O Marcelo esteve mal. Eu só livro a cara do Fábio", argumentou, lembrando em seguida que o goleiro defendeu um pênalti e que o resultado poderia ter sido ainda mais elástico.

"O Fluminense, em momento algum, esboçou reação e desejo de ganhar a partida. Entrou para segurar e se deu mal", concluiu.

Foco no Brasileirão

Após a eliminação da Libertadores, o Fluminense volta a focar no Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 18ª posição, com 27 pontos, um abaixo do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próximo adversário é o Atlético-GO, lanterna da competição. O jogo será neste domingo (29), às 16h, no estádio Antônio Accioly.