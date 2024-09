Atlético-MG e Fluminense mediram forças na Arena MRV - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/09/2024 20:56

Belo Horizonte - O Fluminense está eliminado da Libertadores 2024. Com uma atuação ruim e sem assustar o goleiro adversário, o Tricolor não conseguiu segurar a pressão do Atlético-MG e perdeu por 2 a 0 na Arena MRV, nesta quarta-feira (25), pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Deyverson anotou os dois gols da noite.

Na partida de ida, o Flu bateu o Galo por 1 a 0 . Assim, se despediu da competição com uma derrota por 2 a 1 no placar agregado. Na próxima fase, o Atlético-MG enfrentará o River Plate, que eliminou o Colo-Colo (CHI). Os jogos das semifinais estão previstos para as semanas dos dias 23 e 30 de outubro.

Agora, a equipe de Mano Menezes foca no Brasileirão. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. A partida é válida pela 28ª rodada do campeonato.

O jogo

O primeiro tempo foi uma partida de ataque contra a defesa. Com a vantagem construída no primeiro jogo, o Fluminense se fechou e viu o Atlético-MG martelar em busca do gol. Os números refletem o cenário adverso para o Tricolor na etapa inicial. De acordo com as estatísticas de Conmebol, o Galo teve 74% de posse de bola e finalizou 14 vezes.

O adversário criou várias chances claras de gol, mas não conseguiu furar o sistema defensivo tricolor. A principal oportunidade veio logo no início da partida, após a bola bater no braço de Jhon Arias dentro da área. O árbitro assinalou o pênalti, e Hulk foi para a cobrança, mas Fábio fez a defesa.



Thiago Silva também se destacou na etapa inicial e fez cortes importantes para salvar o Flu - em um lance, Fábio já estava vendido, mas o zagueiro salvou. O Tricolor ainda contou com a sorte quando Battaglia carimbou a trave por volta dos 30 minutos.

No ataque, o Fluminense só teve duas oportunidades. Na primeira, Kauã Elias fez boa jogada individual, finalizou, e a bola saiu para escanteio. Logo depois da cobrança, Thiago Silva subiu no segundo andar e cabeceou para fora.



No retorno do intervalo, as duas equipes mantiveram a postura. Com isso, o Fluminense não conseguiu segurar a pressão e viu o Atlético-MG inaugurar o placar na Arena MRV. Aos cinco minutos, Gustavo Scarpa avançou pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Deyverson, que superou a marcação de Thiago Silva e cabeceou para estufar as redes.

O gol desestabilizou o Tricolor, que viu o adversário engatar duas chances claras em sequência. Na primeira, Scarpa finalizou cruzado, e a bola passou rente à trave. Pouco depois, Paulinho perdeu um gol sem goleiro dentro da pequena área.

Apesar dos sustos, o Fluminense não conseguiu entrar na partida. O Atlético-MG pressionou até o fim e conseguiu o gol aos 43 minutos. Hulk fez cruzamento na área, e Deyverson apareceu mais uma vez para completar e dar números finais ao jogo.



Ficha técnica

Atlético-MG x Fluminense

Data e hora: 25/9/2024, às 19h

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)



Cartões amarelos: Hulk, Bernard e Deyverson (CAM) / Bernal, Fábio e Martinelli (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Deyverson (1-0) (05'/2ºT)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco, Junior Alonso e Battaglia; Scarpa (Igor Rabello, 52'/2ºT), Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Deyverson, 45'/2ºT) e Guilherme Arana; Paulinho (Rubens, 46'/2ºT) e Hulk.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (Guga, 29'/2ºT), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo, 12'/2ºT); Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima, 30'/2ºT); Kevin Serna (Antonio Carlos, 12'/2ºT), Jhon Arias e Kauã Elias (Germán Cano, 20'/2T).