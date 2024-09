Lima anotou o gol da vitória do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense F.C.

Lima anotou o gol da vitória do FluminenseLucas Merçon / Fluminense F.C.

Publicado 18/09/2024 20:53

Rio - O Fluminense abriu vantagem no confronto diante do Atlético-MG. Na noite desta quarta-feira (18), o Tricolor venceu o Galo por 1 a 0 no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Lima, em uma das poucas oportunidades do segundo tempo, balançou as redes já nos instantes finais.

Os dois times voltarão a se enfrentar no dia 25 (quarta-feira), às 19h, na Arena MRV. A equipe de Mano Menezes joga por um empate para avançar à semifinal da Libertadores 2024.

Antes, porém, o Tricolor foca no Brasileirão. O próximo compromisso do Flu será contra o Botafogo, às 18h30 de sábado, no Maracanã. O Clássico Vovô é válido pela 27ª rodada do campeonato.

O jogo

O primeiro tempo começou devagar no Maracanã. Embora tivesse mais posse de bola no início, o Atlético-MG não incomodava Fábio. Já o Flu conseguia chegar mais ao ataque, mas também não assustava.

As emoções da etapa inical surgiram após os 28 minutos. A partir daí, o Tricolor chegou três vezes com perigo pelo lado esquerdo do ataque. Na melhor oportunidade, Diogo Barbosa encontrou Kevin Serna livre dentro da área, mas o atacante furou. Arias também teve boa oportunidade, mas o assistente assinalou o impedimento.

Já o Galo assustou somente uma vez, por volta dos 35 minutos, quando Hulk finalizou de longe. A bola desviou na zaga tricolor, e Fábio foi obrigado a mandar para escanteio.

No retorno do intervalo, o Tricolor perdeu Thiago Silva. O zagueiro mancava desde a reta final do primeiro tempo e não retornou para a etapa complementar. Antonio Carlos entrou em seu lugar.

Além dessa baixa, o Fluminense viu o Atlético-MG voltar com outra postura e assustar logo no início, com uma finalização forte de Hulk. Apesar disso, a equipe de Mano Menezes rapidamente se ajustou no segundo tempo.

Dessa forma, o Tricolor passou a ter o controle do jogo. Nesse cenário, o Galo apenas se defendia e não conseguia puxar contra-ataques. O Flu mostrava dificuldades para encontrar espaços, mas conseguiu furar a zaga atleticana nos minutos finais.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Keno fez ótima jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Lima cabecear. Everson chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Ficha técnica

Fluminense x Atlético-MG

Data e hora: 18/9/2024, às 19h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Cartões amarelos: Lima (FLU) / Alan Franco (CAM)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lima (1-0) (42'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antonio Carlos, Intervalo), Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo, 18'/2ºT); Facundo Bernal, Martinelli (Lima, 18'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna (Germán Cano, 18'/2ºT) e Kauã Elias (30'/2ºT).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Bruno Fuchs, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Palacios, 35'/2ºT), Alan Franco, Fausto Vera e Guilherme Arana; Bernard (Igor Gomes, 28'/2ºT), Paulinho e Hulk.