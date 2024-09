Ignácio foi reforço para a temporada de 2024 - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 18/09/2024 14:20

Rio - O Fluminense está perto de ter dois retornos importantes para a disputa da temporada. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o zagueiro Ignácio já estão em transição para voltarem a treinar com o elenco tricolor nos próximos dias e ficarem à disposição de Mano Menezes.

Ainda não há uma previsão de quando os jogadores terão condições de jogo. Dificilmente devem entrar em campo no clássico contra o Botafogo, no sábado, porém, nas próximas partidas do Brasileiro a possibilidade é grande.



Os dois passaram por uma artroscopia, cirurgia no joelho. A situação de Diogo Barbosa é mais avançada, porque o lateral-esquerdo operou cerca de dez dias antes do zagueiro. A lesão de Diogo foi no joelho esquerdo e a de Ignácio foi no direito.



Diogo Barbosa chegou ao Fluminense no ano passado e foi importante substituindo Marcelo em muitos momentos na disputa da Libertadores. Ignácio foi contratado este ano com a expectativa de formar dupla de zaga com Thiago Silva.