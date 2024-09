Henrico, o Gansinho, tem chamado a atenção na base do Fluminense com a semelhança com o pai nos passes - Divulgação / Henrico Costi

Publicado 17/09/2024 15:12

Rio - Filho de peixe, peixinho é. Ou melhor, filho de Ganso, neste caso. Henrico Costi, o Gansinho, filho de Paulo Henrique Ganso, tem chamado a atenção na categoria de base do Fluminense pela semelhança com o pai nos passes e na visão de jogo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Henrico impressiona pela capacidade da dar passes rápidos e que quebram linhas, semelhante a função do pai. Ganso sempre chamou atenção com a facilidade nos passes ao longo da carreira e não tem sido diferente no Fluminense.

Henrico foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Real Juventus e na goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, no novo estádio Marcelo Vieira, antigo Vale das Laranjeiras, válido pela 4ª e 6ª rodada, respectivamente, do sub-10 da Taça Edilson Silva. Ele não participou da vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, pela 5ª rodada.

O Fluminense é o segundo colocado com 13 pontos e tem a mesma pontuação do líder Flamengo. O próximo adversário dos Moleques de Xerém será o Americano, mas ainda não há definição sobre data, horário e local da partida.