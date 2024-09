Lima (D) ao lado de Keno em treino - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/09/2024 13:50

Rio - Nesta quarta-feira, o Rio de Janeiro irá receber dois jogos pela Libertadores. Em campo estarão quatro grandes clubes brasileiros com torcidas rivais de Fluminense, Botafogo, Atlético-MG e São Paulo. A situação gerou um planejamento reforçado da Polícia do Rio e também preocupação nos atletas.

O meia Lima admitiu que está preocupado com a situação, principalmente do elenco do Fluminense na ida para a partida e também dos familiares dos atletas que vão estar no Maracanã.



"A segurança precisa ser reforçar, temos nossos familiares que vão na partida. A escolta nossa para o estádio. Temos confiança que toda a organização vai ser bem feita para deixar a gente no conforto e com 100% de segurança", afirmou em entrevista à "ESPN".



Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Logo depois, às 21h30 (de Brasília), Botafogo e São Paulo jogam no Nilton Santos. No dia seguinte, o Flamengo recebe o Peñarol, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.