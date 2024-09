Bernal chegou ao Fluminense em agosto - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 16/09/2024 15:40 | Atualizado 16/09/2024 15:40

Rio - Apesar da derrota de virada por 2 a 1 para o Juventude, no último domingo (15) , Facundo Bernal voltou a ter uma atuação de destaque pelo Fluminense. O uruguaio, de 21 anos, já havia feito um bom jogo na vitória diante do São Paulo, por 2 a 0, no dia 1º deste mês, e vem, até aqui, substituindo bem André.

Em Caxias do Sul, o volante fez um grande primeiro tempo. Ele se mostrou seguro defensivamente e apareceu bem no ataque. Aos 41 minutos, inclusive, acertou um chute perigoso que por pouco não ampliou o placar no Alfredo Jaconi.



Na etapa final, o ritmo seguiu o mesmo. Porém, apesar da boa atuação, Bernal estava amarelado, fato que pode ter sido fundamental para sua saída de campo aos 20 minutos, quando foi substituído por Nonato. A partir da alteração, o Fluminense não conseguiu repetir a superioridade que tinha sobre o Juventude e viu o clube gaúcho virar a partida no final.

Ao todo, o camisa 5 realizou três cortes, três interceptações e dois desarmes, além de uma finalização para fora. Em números, foi uma partida mais ativa do uruguaio, tanto defensivamente quanto ofensivamente, do que contra o São Paulo.

Contratado em agosto, o jogador chegou ao Fluminense por cerca de 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões). Ele foi visto como uma reposição para André, que tinha sua saída dada como muito provável na época.