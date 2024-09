Mano Menezes é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/09/2024 22:58 | Atualizado 15/09/2024 22:59

Rio - Mano Menezes deu destaque para uma confusão na derrota de virada do Fluminense para o Juventude por 2 a 1 , neste domingo (15), no Alfredo Jaconi. A situação aconteceu pouco antes do primeiro gol do time gaúcho, quando Thiago Santos se queixou de cãibras, e a partida não foi paralisada. A partir daí, houve reclamação e um membro da comissão tricolor foi expulso. Na visão de Mano, o cenário criou uma instabilidade no jogo.

"Com a saída de Marcelo, a gente optou por uma formação que já usamos contra o Atlético-MG. Estava seguro, porque o Thiago (Santos) tinha uma disputa mais parelha com o Lucas Barbosa, que é um jogador de corpo. Thiago começou a encostar bem, só que teve cãibra. Aí tivemos que que mexer duas vezes, eram as mexidas finais. Houve um tumulto na beirada do campo. Nosso jogador estava visivelmente com cãibra, não pôde dar sequência na jogada", disse Mano.

"Ao meu ver, o jogo tinha que ter sido parado, mas toda vez é um critério diferente. Hoje não parou. Aquilo ali criou uma instabilidade, a gente demorou para fazer alteração. O time se descontrolou e tomou dois gols em dois minutos. Aí o jogo termina de uma maneira que não era aquilo que a gente queria. Penso que poderia ter um encaminhamento final melhor", concluiu.

O tema esteve em pauta novamente na coletiva. Mano, então, repetiu seu ponto de vista, mas também admitiu que faltou maturidade para o Fluminense na reta final.



"Acho que transferir para os outros nas nossas falhas não é correto, mas o jogo até ali era disputado dentro da normalidade. Com a pressão, Juventude tinha chutado uma bola no travessão, com Gilberto. A gente tinha as ações em termos de posicionamentos bem controlados. Não consigo entender o motivo do jogo não ter parado. Esse é o critério que todo mundo adota. Um jogador esta com a bola dominada, em nosso poder, ele não conseguiu dar continuidade ao lance porque sentiu cãibra e caiu. Não é cera, não é nada. É um lance para fazer o que tem que fazer. Para-se o jogo, tira o jogador, completa a alteração e segue o jogo", destacou Mano.

"Depois vira um tumulto que não tem razão de ser. Expulsa gente do banco, dá cartão amarelo para o Fábio, dá mais um cartão amarelo... Faltou bom senso, era só fazer o que todo mundo faz sempre nessa circunstância. Mas a gente tem que ter mais maturidade, não podemos tomar dois gols em dois minutos. Não é uma questão de desorganização, é uma questão de entendimento do jogo. Já fizemos uma falta desnecessária na beirada, jogador estava de costas na lateral do campo. Sofremos um gol que o jogador não precisou nem saltar. Sabemos que o Juventude tem uma característica de uma bola parada muito boa. O time já estava um pouco mexido. O segundo gol tomamos de lateral, né? Fomos chutar a bola e erramos. Faltou um pouquinho de experiência. Saímos chateados daqui", prosseguiu.

Com o resultado, a equipe de Mano Menezes manteve os 27 pontos e segue na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. A distância para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é de dois pontos.

"Jogos de futebol são disputados assim. Estabelecemos uma vantagem, a equipe tinha mais posse, mais controle das ações do jogo, apesar do final de primeiro tempo do Juventude um pouco mais pressionante. (No segundo tempo) Eles colocaram um segundo atacante mais central. Isso criou um pouquinho de volume, principalmente numa segunda bola, que começou a cair na nossa intermediária. A gente perdeu ela várias vezes. Tirou um pouco daquilo que, até então, era o jogo para a gente", analisou o treinador.

"No segundo tempo, a gente imaginava que o Juventude iria vir, porque estava perdendo o jogo, eles sabiam do significado da partida. Mas acredito que tivemos cinco vezes o contra-ataque do jogo quando estava 1 a 0 para nós. Algumas vezes concluíamos mal, outras vezes não fizemos o último passe com qualidade necessária para construir uma jogada de mais qualidade. Mas a bola esteve à nossa disposição para fazer", completou.

Agenda

Agora, o Tricolor vira a chave para a Libertadores. O Flu enfrentará o Atlético-MG na quarta-feira, a partir das 19h, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas da competição continental.

O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Botafogo. O Clássico Vovô, válido pela 27ª rodada do campeonato, acontecerá no sábado, às 18h30, também no Maracanã.