Thiago Silva, capitão do Fluzão, em ação contra o JuventudeMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 15/09/2024 18:26

Caxias do Sul - Thiago Silva criticou a postura do Fluminense na derrota para o Juventude por 2 a 1 no estádio Alfredo Jaconi , neste domingo (15), pela 26ª rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, mas sofreu uma virada relâmpago na reta final da etapa complementar. O capitão pontuou que o time parou de jogar após o gol e ressaltou o grupo aceitou a pressão do adversário.

"Se encaminhava para um bom resultado pelo placar do primeiro tempo. Depois do gol, paramos de jogar, aceitamos a pressão. Acho que temos que ter um pouco mais de personalidade nessa hora para chamar o jogo. É difícil falar nessa hora, cabeça quente. Sem sacrifício, fica realmente difícil. Tudo que nós fizemos aqui foi com muito empenho. E hoje, esse empenho, nós deixamos a desejar. E todo mundo sabe da responsabilidade que é", disse Thiago Silva, ao "Premiere".

O zagueiro também revelou que atentou o time sobre a dificuldade de derrotar o Juventude no Alfredo Jaconi. Tricolor não vence o adversário no local há 19 anos, como lembrou Thiago Silva.

"Desde 2005 o Fluminense não ganha aqui. Tem algum motivo. O que eu passei para eles foi: nesse tempo, o Fluminense foi duas vezes campeão brasileiro e não venceu aqui. O quanto isso representa a dificuldade de jogar aqui. Não é de hoje. Temos que nos prepara da melhor maneira possível, mas não fomos capazes de segurar o resultado feito no primeiro tempo", completou.

Situação na tabela a agenda

Com o resultado, a equipe de Mano Menezes manteve os 27 pontos e segue na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. A distância para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é de dois pontos.

Agora, o Tricolor vira a chave para a Libertadores. O Flu enfrentará o Atlético-MG na quarta-feira, a partir das 19h, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas da competição continental.

O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Botafogo. O Clássico Vovô, válido pela 27ª rodada do campeonato, acontecerá no sábado, às 18h30, também no Maracanã.