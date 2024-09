Renato Augusto em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/09/2024 17:17

Rio - Renato Augusto assumiu a camisa 7 do Fluminense . Ele herdou o número usado por André, que foi negociado junto ao Wolverhampton, da Inglaterra , na última janela de transferências.