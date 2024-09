John Kennedy em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/09/2024 09:00 | Atualizado 14/09/2024 09:02

Rio - A ausência de John Kennedy por opção técnica para o jogo contra o Juventude, neste domingo (15), em Caxias do Sul, chamou a atenção. Herói da conquista da Libertadores no ano passado, o camisa 9 ficou fora da lista de relacionados com o retorno de Germán Cano e foi preterido pelo jovem Matheus Reis, um dos destaques da categoria de base tricolor.

John Kennedy estava sendo relacionado e utilizado com frequência pelo técnico Mano Menezes, mas ainda não tinha convencido. O camisa 9 chegou a marcar um gol contra o Grêmio na Libertadores, que foi anulado por impedimento. Entretanto, o treinador decidiu deixar o centroavante fora da relação da viagem para Caxias do Sul.

Herói da Libertadores, John Kennedy não vive uma boa temporada com a camisa tricolor. Ao todo, marcou apenas três gols em 31 jogos disputados. Com os problemas físicos de Germán Cano, a expectativa era que o camisa 9 assumisse o papel de protagonista do ataque. Porém, isso não ocorreu. O treinador encontrou outra solução com origem de Xerém: Kauã Elias.

Na ausência de Cano, Kauã Elias deu conta do recado e contribuiu na arrancada do Fluminense no início do returno do Brasileirão. O jovem, de 18 anos, marcou o gol da vitória contra o Cuiabá, Bragantino e Bahia, além de abrir o caminho da vitória sobre o São Paulo e marcar o gol do empate contra o Criciúma. Ao todo, soma seis gols no ano, sendo cinco no Brasileirão. John Kennedy, por sua vez, tem três na temporada.

Fora da zona de rebaixamento, o Fluminense tenta manter a boa fase diante do Juventude, neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 16º colocado com 27 pontos, enquanto o time gaúcho é o 13º com 29. Portanto, a vitória significa ultrapassar um adversário direto na luta contra o Z-4.