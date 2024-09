Nova terceira camisa do Fluminense para a temporada de 2024 - Divulgação / Umbro

Publicado 13/09/2024 10:20

Rio - O Fluminense revelou nesta sexta-feira (13) a nova terceira camisa da temporada de 2024. A peça é bege e tem detalhes em verde e grená na gola, além de grafismos que remetem a importantes símbolos da história do clube e homenageia a fornecedora esportiva, que completa 100 anos.

A nova camisa do Fluminense carrega grafismos com escudos antigos e o atual, além do ano de fundação, bandeiras, siglas e o mapa do Rio de Janeiro, todos dispostos um sobre o outro, formando a sigla FFC na estampa. A peça também possui um diamante na altura da gola, simbolizando o logotipo da Umbro.