Jhon Arias com a bola é observado por Ganso e Thiago SilvaMarcelo Goncalves/FFC

Publicado 12/09/2024 09:30 | Atualizado 12/09/2024 10:00

Rio - Jhon Arias não ficou satisfeito com a permanência no Fluminense. Apesar da promessa de negociá-lo, a diretoria tricolor recusou as propostas recebidas pelo colombiano por conta da situação na temporada e do pouco tempo para buscar uma reposição do mesmo nível. O descontentamento levou o jogador a recusar uma renovação contratual.

O Fluminense recusou propostas do Galatasaray, da Turquia, do Girona, da Espanha, e do Zenit, da Rússia. A oferta mais vantajosa foi do clube turco, que ofereceu 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões). Já as outras foram abaixo do mínimo estipulado pelo clube em promessa feita ao jogador. O Tricolor tem apenas 50% dos direitos econômicos.

Apesar da recusa, o Fluminense está aberto a seguir conversas para negociar Arias, mas se mantém firme na decisão de liberá-lo somente em janeiro. Uma nova reunião para discutir o futuro será realizada após o retorno do atleta ao Brasil. O jogador foi convocado pela Colômbia e foi titular no empate com o Peru por 1 a 1 e na vitória sobre a Argentina por 2 a 1, onde participou da jogada do primeiro gol.

Na tentativa de valorizar o jogador, fez uma proposta de renovação, que foi recusada. O Tricolor chegou a cobrir a oferta salarial do Galatasaray, da Turquia, o que fez o colombiano se sentir valorizado. Mesmo assim, recusou. Jhon Arias é aguardado até sexta-feira (13), no CT Carlos Castilho, e a tendência é que seja relacionado para o jogo contra o Juventude, domingo (15), no Alfredo Jaconi.

Promessa não cumprida gerou descontentamento

No ano passado, o Fluminense prometeu a nomes como Nino, André e Arias que iria negociá-los assim que recebesse uma proposta no final do ano. O foco era a conquista da Libertadores, que foi alcançada. No início do ano, o Tricolor negociou o zagueiro com o Zenit, da Rússia, mas não recebeu propostas vantajosas pelo volante e pelo atacante.

O Fluminense sabia que seria difícil manter André e Arias até o fim do ano. Na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, a diretoria tricolor estava ciente que precisava reforçar o elenco e, ao mesmo tempo, manter os principais nomes. O volante foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, numa proposta quase que irrecusável, e o clube investiu no uruguaio Facundo Bernal como substituto. O colombiano ficou.

Jhon Arias tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026. Na atual temporada, soma 36 jogos, nove gols e sete assistências, sendo o artilheiro e garçom da equipe, além de ter sido o herói da Recopa após marcar duas vezes na decisão contra a LDU, do Equador, no Maracanã. Ao todo, soma 180 partidas, 38 gols e 41 assistências com a camisa tricolor, além de dois títulos estaduais e uma Libertadores.