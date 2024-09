Germán Cano em treino pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/09/2024 12:00

Rio - O Fluminense conta os dias para contar novamente com Germán Cano. O argentino, de 36 anos, foi o artilheiro do futebol brasileiro nos últimos dois anos, ultrapassando a marca de 40 gols por temporada, mas sofreu com lesões e caiu de rendimento em 2024. Após um longo período buscando o recondicionamento físico, o centroavante pode retornar no próximo domingo (15), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Cano não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no dia 24 de julho, quando sofreu uma lesão no pé. Após quase dois meses de recuperação, o argentino tem treinado normalmente nas últimas semanas e parece recuperado das dores. O jogador deve voltar a ficar à disposição a partir do próximo jogo e busca recuperar o protagonismo no Fluminense para apagar um ano atípico da carreira.

Desde que foi contratado pelo Vasco em 2020, Cano sofreu apenas quatro lesões e atualmente vive o maior período sem atuar na carreira. O argentino foi contratado pelo Fluminense em 2022 e marcou 44 gols em sua primeira temporada pelo clube. Já no ano passado, fez 40 gols, foi o artilheiro da Libertadores e eleito o "Rei da América". Porém, neste ano conviveu com lesões e marcou apenas cinco vezes.

O Fluminense terá uma sequência importante após a retomada do calendário. O primeiro compromisso será contra o Juventude, no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O Tricolor é o 16º colocado com 27 pontos, enquanto os gaúchos ocupam o 13º lugar com 29. Portanto, vencer significaria se afastar mais da zona e ultrapassar um adversário direto, que foi o algoz na Copa do Brasil.