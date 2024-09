Kevin Serna, do Fluminense, comemora gol marcado no Mineirão sobre o Atlético-MG - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/09/2024 16:52

Rio - Recém-chegado ao Fluminense , Kevin Serna logo se adaptou e caiu nas graças dos torcedores. O atacante, que foi anunciado pelo clube no fim de julho , teve boas atuações em momentos importantes e colaborou para a arrancada do Tricolor na fuga da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Fiquei contente por poder chegar e ajudar. Era o que o momento pedia pela necessidade que o clube estava passando. Foi para isso que eu vim ao Fluminense", declarou o colombiano em entrevista à 'FluTV'.



"Os jogadores me fizeram sentir muito bem, eu me sinto em casa. Assim, posso render mais dentro de campo. A verdade é que tenho que agradecer a eles, porque sempre estão lá para quando eu precisar. São pessoas especiais e valorizo demais isso", ponderou.

O camisa 90 também fez questão de exaltar a força da arquibancada tricolor: "A torcida faz você se sentir diferente, com muito mais energia e vontade. É algo muito bonito. Eu espero poder retribuir o carinho dentro de campo".



Até aqui, ele entrou em campo nove vezes, fez um gol e deu uma assistência. Inclusive, disse que marcar com a camisa do Fluminense é "uma sensação inexplicável". O camisa 90 também fez questão de exaltar a força da arquibancada tricolor: "A torcida faz você se sentir diferente, com muito mais energia e vontade. É algo muito bonito. Eu espero poder retribuir o carinho dentro de campo".Até aqui, ele entrou em campo nove vezes, fez um gol e deu uma assistência. Inclusive, disse que marcar com a camisa do Fluminense é "uma sensação inexplicável".