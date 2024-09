Em 2024, Marlon sofreu com lesões e fez somente oito jogos pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Em 2024, Marlon sofreu com lesões e fez somente oito jogos pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 10/09/2024 14:43

Rio - Ex-zagueiro do Fluminense , Marlon está próximo de se tornar reforço do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O defensor de 29 anos está livre no mercado desde que deixou o Tricolor, em junho. Neste momento, o clube e o estafe do atleta buscam a aprovação da MLS para pode assinar o vínculo, segundo o site 'ge'.

Leia mais: Fluminense se prepara para sequência decisiva após data Fifa

Os norte-americanos, inclusive, brincaram com a contratação nas redes sociais. Em uma publicação, deram a entender que um reforço vem "das praias do Rio de Janeiro para as de Los Angeles".