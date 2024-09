Gabriel Fuentes foi contratado pelo Fluminense até agosto de 2028 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/09/2024 14:30

Rio - O Fluminense ganhou uma boa notícia na reapresentação do elenco, nesta terça-feira (10), no CT Carlos Castilho. O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para estrear com a camisa tricolor a partir do próximo jogo, contra o Juventude, domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Gabriel Fuentes, de 27 anos, foi contratado por US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos. O jogador estava no Junior Barranquilla, da Colômbia, e assinou contrato até agosto de 2028. O lateral ficará disponível apenas para o Brasileirão, já que disputou o mata-mata da Libertadores pela equipe colombiana e, por isso, não pode ser registrado pelo Fluminense.