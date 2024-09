Mano Menezes - Lucas Merçon / Fluminense

Mano Menezes Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/09/2024 07:30 | Atualizado 10/09/2024 08:09

Rio - O Fluminense retoma a preparação para uma sequência decisiva na temporada. O elenco tricolor se reapresenta nesta terça-feira (10), no CT Carlos Castilho, após ganhar três dias de folga, e se prepara para encarar uma maratona com jogos importantes no Brasileirão e nas quartas de final da Libertadores contra o Atlético-MG, nos dias 18 e 24 de setembro.

O primeiro compromisso do Fluminense na retomada do calendário será contra o Juventude, no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O Tricolor é o 16º colocado com 27 pontos, enquanto os gaúchos ocupam o 13º lugar com 29. Portanto, vencer significaria se afastar ainda mais da degola e ultrapassar um adversário direto. O rival foi o algoz na Copa do Brasil.

Entre os jogos de ida e volta das quartas de final contra o Atlético-MG, nos dias 18 e 24 de setembro, o Fluminense tem clássico contra o Botafogo, dia 21, às 18h30, no Maracanã. O Tricolor não vence o rival há 1 ano e 10 meses, quando o bateu por 1 a 0, pelo returno do Brasileirão de 2022. Desde então, foram seis jogos, cinco derrotas e um empate. Nos últimos cinco encontros, foram cinco derrotas.

Após decidir a classificação contra o Atlético-MG no dia 24, em Belo Horizonte, o Fluminense ainda terá mais um confronto direto no Brasileirão. O Tricolor visita o Atlético-GO, atual lanterna, dia 29, pela 28ª rodada. Assim como contra o Botafogo, o Time de Guerreiros amarga um jejum contra o rival goiano, mas este é mais incômodo: 3 anos e 11 meses. A última vitória foi em setembro de 2020.