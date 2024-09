Thiago Silva visitou o CT do Chelsea - Reprodução/Instagram @thiagosilva

Publicado 10/09/2024 16:25

Rio - Thiago Silva aproveitou o período da data Fifa para ir à Inglaterra. Lá, o zagueiro do Fluminense visitou a família, que ainda mora no país europeu, e o CT do Chelsea.

"Foram dias incríveis com vocês aqui. Logo mais estaremos juntos outra vez. O melhor de mim, amo vocês", escreveu Thiago Silva, na publicação com a mulher e os dois filhos.

Antes de retornar ao Fluminense, Thiago estava no Chelsea. Ele vestiu a camisa dos Blues por quatro temporadas, conquistou títulos importantes, como a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, e se tornou ídolo do clube.

"É sempre um prazer voltar a esse lugar especial. Obrigado pelo carinho de sempre. O sentimento é mútuo. Vejo-te em breve!", escreveu o zagueiro, na postagem que mostra a visita ao CT do Chelsea.

Thiago se firmou rapidamente no time titular do Flu. Com o defensor em campo, são sete vitórias, duas derrotas e um empate. Ele ainda brilhou na classificação do time para as quartas de final da Libertadores com um gol no tempo regulamentar e nos pênaltis.