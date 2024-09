A segunda passagem de Marlon pelo Fluminense foi decepcionante - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/09/2024 18:35

Rio - O zagueiro Marlon, ex- Fluminense , foi anunciado pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O defensor de 29 anos estava livre no mercado desde deixou o Tricolor, no mês de junho. Ele assinará contrato válido até o final do ano, com opção de estender até meados de 2025.