Bela do Fluminense, Thalita Souza Reprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 09:00

Rio - Atriz da RedeTV e musa do Fluminense, Thalita Souza relatou que passou por uma situação nada agradável. Ela contou que estava fazendo agachamentos em uma academia de São Paulo e, como treina sem calcinha, uma mulher não gostou e reclamou na gerência.

"Vi que o marido dela estava olhando. Ela que cuide do marido dela. Provavelmente ele deve aprontar e ela acha que quem tem culpa são os outros. A mulher reclamou com o gerente e ele me chamou atenção. Me senti muito constrangida. Não fiz nada", destacou.Thalita diz que malha sem calcinha por recomendações médicas e, por isso, não vai passar a usar a peça depois da bronca.