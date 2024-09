Jhon Arias conversa com o técnico Mano Menezes - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 13/09/2024 14:50

Rio - Jhon Arias está de volta. O jogador, de 26 anos, se reapresentou nesta sexta-feira (13), no CT Carlos Castilho, e participou da atividade antes da delegação tricolor embarcar para Caxias do Sul. De acordo com o jornalista Victor Lessa, o colombiano ficará à disposição do técnico Mano Menezes e a tendência é que seja titular contra o Juventude, domingo (15), no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O atacante foi convocado pela Colômbia para as Eliminatórias e foi titular no empate com o Peru por 1 a 1 e na vitória sobre a Argentina por 2 a 1, onde participou da jogada do primeiro gol. Arias ganhou folga para retornar de viagem e descansar, antes de se reapresentar no Fluminense. O elenco tricolor ainda realizará uma atividade neste sábado (14), em Caxias do Sul.

A relação entre as partes estremeceu nas últimas semanas. O Fluminense não cumpriu o acordo de vendê-lo para o futebol europeu nesta janela, recusou três propostas e deixou o colombiano descontente. Jhon Arias chegou a recusar uma oferta de renovação, embora tenha se sentido valorizado com o aumento salarial oferecido pela diretoria tricolor.

Apesar da recusa, o Fluminense está aberto a seguir conversas para negociar Arias, mas se mantém firme na decisão de liberá-lo somente em janeiro. Uma nova reunião para discutir o futuro e colocar panos quente no assunto será realizada em breve com o jogador e seu estafe.

Jhon Arias tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026. Na atual temporada, soma 36 jogos, nove gols e sete assistências, sendo o artilheiro e garçom da equipe, além de ter sido o herói da Recopa após marcar duas vezes na decisão contra a LDU, do Equador, no Maracanã. Ao todo, soma 180 partidas, 38 gols e 41 assistências com a camisa tricolor, além de dois títulos estaduais e uma Libertadores.